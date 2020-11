Des patients oxygénés dans leur voiture faute de place, scènes surréalistes en Italie

C'est une scène à peine croyable. Devant l’hôpital de Naples, plusieurs voitures sont stationnées en file indienne. Les moteurs sont à l’arrêt. Derrière l’une des vitres entrouvertes, la silhouette d’un patient, masque à oxygène sur le visage, se dessine. Faute de place dans l’établissement de santé, les malades ayant contracté le coronavirus sont pris en charge à l’arrière de leur véhicule. Les bras chargés de bombes à oxygène, les soignants portent assistance aux patients qui souffrent de problèmes respiratoires. Une simple portière les sépare. Cette scène ubuesque révèle un système sanitaire à bout de souffle dans ce pays jusque-là épargné par la deuxième vague de l’épidémie. Au total, on enregistre entre 30 000 et 4000 nouveaux cas positifs chaque jour.

Pour endiguer cette nouvelle crise sanitaire, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé vendredi dernier une batterie de mesures : un couvre-feu entre 22h et 5 h du matin pour limiter les déplacements des habitants et le port obligatoire du masque a été étendu à l’extérieur et sur tout le territoire. Le chef de l’Etat italien a aussi imposé un confinement dans quatre régions - dont la Lombardie lourdement touchée par l'épidémie au printemps dernier - et les provinces du pays sont classées en trois catégories en fonction de la gravité de la situation. Ces mesures sont pourtant jugées insuffisantes selon l’Ordre des médecins. Les professionnels de santé demandent aux autorités du pays d’instaurer un reconfinement total du pays estimant que la situation est "largement hors de contrôle".