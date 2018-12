Des Pays-Bas au Liban, les gilets jaunes s'exportent à l'étranger

Un peu plus loin, les Néerlandais ont manifesté en moins grand nombre et de manière plus pacifiste. ici pas de voitures brûlées, ni de violences et un nombre de manifestants réduits à quelques centaines à travers le pays.





Autres pays voisins touchés par la fièvre jaune : l'Allemagne et l'Angleterre. L'apparition des Gilets jaunes y est là fortement liée aux groupes d'extrême droite, avec notamment un refus du pacte de Marrakech.





L'Europe de l'Est n'est pas en reste. En Hongrie, où une loi visant à assouplir la législation sur les heures supplémentaires suscite une forte contestation depuis plusieurs semaines, des manifestants ont arboré le gilet jaune lors d'une manifestation le 9 décembre. Trois jours plus tard, ce symbole de ralliement était repris à nouveau pour une nouvelle manifestation à Budapest contre la loi controversée et qualifiée de "droit à l'esclavage" par l'opposition.





En Pologne, des agriculteurs ont bloqué ce mercredi 12 décembre une autoroute pour réclamer au gouvernement une aide aux éleveurs touchés par la peste porcine africaine (PPA). "On proteste à la française, comme les Gilets jaunes, car les protestations pacifiques menées jusqu'à présent n'ont donné aucun résultat", a indiqué un manifestant, cité par France Culture. Ironie du sort, les policiers venus les déloger portaient... la même tenue.