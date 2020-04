Des personnes noires frappées en Chine car accusées d'un retour du coronavirus ? Gare à cette vidéo trompeuse Cette scène s'est déroulée dans le Bronx, à New-York. − Capture écran Twitter

À LA LOUPE – Les images d'une rixe, présentées comme tournées en Chine, montrent des violences à l'encontre de personnes noires. La séquence n'a pourtant rien à voir avec l'épidémie de Covid-19, puisqu'elle date de plusieurs mois au moins et n'a même pas été filmée en Asie.

En début d'année, les prémices de l'épidémie de coronavirus entraînaient non seulement une vague d'inquiétude, mais aussi une augmentation des actes anti-asiatiques. Le mot-clé #JeNeSuisPasUnVirus avait d'ailleurs fait son apparition sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, des publications dénoncent une forme de racisme dirigée cette fois contre les personnes noires. Un internaute a partagé une vidéo violente qui aurait été tournée en Chine. Sur ces images, on observe une rixe entre un groupe de personnes noires et asiatiques. Les coups fusent, et un homme finit par dégainer ce qui ressemble à un couteau de cuisine. "Des chinois tabassent des noirs africains les accusant d'être les responsables d'un présumé retour du coronavirus", indique la publication, précisant que la scène se déroule "en Chine, plus précisément à Guangzhou".

En janvier, dans le Bronx

Que sait-on de ces images et de leur authenticité ? Pas grand-chose au premier abord. Leur source n'est pas indiquée et il semble difficile de se fier aux informations données dans le corps du message. En effet, la même vidéo circule sur les réseaux sociaux et se voit partagées dans des langues différentes, on la trouve accompagnée de commentaires en anglais, mais aussi en allemand. Chaque fois relayées en masse, ces images sont parfois présentées comme tournées à Chicago, quand d'autres indiquent que leur capture a eu lieu à Wuhan…

Avant de déterminer le lieu de cette rixe, il est en tout cas possible d'affirmer que la séquence ne traduit pas des tensions liées à un retour en Chine du coronavirus. La version la plus ancienne de cette vidéo que l'on parvient à identifier sur Twitter remonte en effet à la fin du mois de janvier. Des indices visuels permettent d'écarter l'hypothèse d'une scène qui se serait déroulée en Chine. Outre le fait que le message original soit posté en anglais, on aperçoit en arrière-plan le logo de l'enseigne "PAYOMATIC", uniquement implantée dans la région de New-York. Les mots-clés utilisés par l'internaute qui a diffusé la séquence en janvier conduisent au Bronx, et l'on parvient à identifier avec précision les lieux. La scène a ainsi été captée devant un restaurant asiatique nommé "Oriental House".

Des recherches dans les médias américains ou via les comptes de la police new-yorkaise n'apportent aucune infirmation sur le contexte de cette rixe ou sur ses causes. En revanche, on peut assurer que les internautes qui partagent aujourd'hui cette vidéo l'accompagnent de fausses informations.

