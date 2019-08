Des photos (voire des peintures) utilisées pour illustrer les (vrais) feux de forêt en Sibérie, ou quand l’esthétisme prime sur la vérité

Des élans pris au piège par l'incendie. Là encore l'esthétisme renforce l'impact de l'image mais il s'agit en réalité... d'une peinture. Le tableau, nommé "Legacy" (héritage en français, ndlr) a remporté en 2001 le premier prix de Arts for the parks, l'académie des arts des parcs nationaux américains. On la retrouve sur le site du peintre, Jim Tschetter. Depuis, de nombreuses reproductions ont été réalisées, elles sont disponibles à la vente, par exemple auprès de la gallery4collectors. Comptez tout de même 260 dollars. On en retrouve également sous forme de fond d'écran.