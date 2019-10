Des produits européens bientôt taxés aux États-Unis

JT 20H - Selon l'OMC, plusieurs pays européens dont l'Hexagone, ont versé des subventions illégales à Airbus. Washington est alors autorisé à taxer pour 6,9 milliards d'euros des produits venant du Vieux Continent.

C'est une bataille juridique qui oppose les États-Unis à l'Union européenne depuis près de quinze ans. Chacun accusant l'autre de subventionner illégalement les constructeurs Airbus et Boeing. Et dans cette guérilla commerciale, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) vient de donner raison aux États-Unis. Quelles sont les conséquences pour l'économie européenne ?



