Des réfugiés politiques peuvent-ils vraiment partir en vacances dans leur pays d'origine ?

Même défiance du côté de Pierre Henry. Pour le directeur général de France Terre d'Asile également, ces "révélations" sont peu crédibles. "La Syrie n'est pas un club de vacances", lâche-t-il quand nous l'interrogeons sur le sujet. Et de souligner : "Si vous rentrez dans votre pays d'origine, vous êtes susceptibles de perdre votre statut".





En France, comme en Allemagne, un réfugié n’a effectivement pas l’autorisation de retourner dans son pays. Et pour cause, le statut de protection du pays d'accueil implique qu'il existe un danger. Un tel retour impliquerait que la situation a évolué et que le risque n'est plus présent. De fait, le statut de protection n'aurait plus lieu d'être, rejoignant ainsi les propos de Horst Seehofer, qui rappelait que l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) avait tout pouvoir d'examiner une éventuelle révocation du statut du réfugié des personnes qui enfreindraient ces règles.