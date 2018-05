Des repas à base de porc pour des prisonniers américains musulmans

L'association dénonçe des règles qui soumettent selon elle les plaignants à des "punitions cruelles et inhabituelles qui limitent la liberté religieuse, discriminent les plaignants sur la base de leur religion". Le document affirme que les plaignants se sont vus offrir des repas spéciaux pour le ramadan trop faibles en calories et des sandwichs à la bolognaise contenant du porc, un aliment interdit par l'islam. L'association demandait "un régime nutritionnel équilibré" pour les prisonniers, des changements de pratiques et des dommages et intérêts.