Des victimes américaines de prêtres pédophiles portent plainte contre le Vatican

Cinq Américains, victimes de prêtres pédophiles, ont porté plainte, mardi, contre le Vatican pour l'obliger à divulguer les noms et les dossiers de tous les membres du clergé soupçonnés d'abus sexuels conservés dans ses archives. Ces cinq hommes "ont souffert à cause de la politique et de la pratique du Saint-Siège qui consiste à ne pas saisir les autorités en cas de soupçons d'agression sur un enfant et à imposer le secret à ses agents", selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral du Minnesota (nord).





"Personne ne doit vivre ce que mes frères et moi avons vécu", a déclaré Stephen Hoffman, qui s'est associé à la plainte avec ses frères Luke et Benedict. "Je veux seulement que le Vatican fasse ce qui est juste". Les trois garçons, alors adolescents, ont été agressés à plusieurs reprises par le père Curtis Wehmeyer, arrêté en 2012 après l'intervention de leur mère. Le prêtre a été condamné à cinq ans de prison et un archevêque, soupçonné de l'avoir couvert, a été poussé à la démission en 2015.