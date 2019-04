Des victimes de viol s’unissent pour mettre fin à l’impunité dans quatre pays nordiques

"Time for change". C'est le nom du rapport que dévoile Amnesty international en exclusivité ce mercredi 3 avril. "Il est temps de changer les mentalités" donc, expriment les victimes de viols de quatre pays nordiques la Finlande, le Danemark, la Suède et la Norvège. Alors que ceux-ci figurent parmi le nations les mieux notées concernant l'égalité des genres, le système judiciaire porterait "préjudice aux victimes de violences sexuelles", peut-on lire dans le rapport. En cause, des "mythes et stéréotypes néfastes liés au genre", mais surtout une législation déficiente.





"La stigmatisation sociale et le manque de confiance dans le système judiciaire dissuadent souvent les femmes et les filles de signaler les agressions, et celles qui les déclarent sont souvent abandonnées à des systèmes judiciaires marqués par les préjugés et des lois obsolètes", pointe du doigt le rapport.