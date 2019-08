Désarmement nucléaire : les États-Unis sortent du traité INF, Moscou dénonce "une grave erreur"

Ils se renvoient la balle. La diplomatie russe a dénoncé vendredi une "grave erreur" de Washington après la fin actée du traité de désarmement nucléaire INF signé entre Moscou et Washington, qui risque d'ouvrir une nouvelle course aux armements.





"Le retrait des Etats-Unis conformément à l'article XV du traité prend effet aujourd'hui car la Russie n'a pas renoué avec son respect total et vérifié", a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, depuis Bangkok où il assiste à des réunions régionales. Les États-Unis avaient suspendu début février leur participation au traité INF en accusant Moscou de fabriquer des missiles non conformes au traité. Cette suspension avait ouvert une période de transition de six mois qui se terminait ce vendredi.