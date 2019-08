"Desculpa Brigitte" : des Brésiliens s'excusent auprès de Brigitte Macron après les propos de Bolsonaro

Le G7 de Biarritz a donné lieu à une passe d'armes à distance entre Bolsonaro et son homologue français au sujet des feux en Amazonie, débouchant sur l'une des plus graves crises diplomatiques entre les deux pays. Le chef d'Etat brésilien, piqué au vif par la réaction française aux incendies amazoniens, avait fustigé la "mentalité colonialiste" d'Emmanuel Macron, son ministre de la Défense allant jusqu'à le traité de "crétin". Des propos offensants du chef d'Etat brésilien et une polémique qui ont conduit le président français à souhaiter ouvertement, lundi 26 août lors d'un point presse avec le président chilien Sebastián Piñera, que "le peuple brésilien ait très rapidement un président qui se comporte à la hauteur".