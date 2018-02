Tout comprendre au scandale sexuel qui secoue l'ONG Oxfam

Suite à la révélation de cette affaire, elle a exprimé sa "tristesse" et sa "honte". Lundi 12 février, la directrice générale adjointe de l’ONG Oxfam, Penny Lawrence, a annoncé sa démission après que des employés missionnés au Tchad et en Haïti ont engagé des prostituées en 2011, peu après le séisme dévastateur. Trois jours plus tard, c'est l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix pour son combat pour l'égalité entre noirs et blancs dans son pays, qui annonçait - comme le chanteur sénégalais Baaba Maal - renoncer à son rôle d'ambassadeur pour l'ONG, se disant "profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires".





Cette affaire, révélée par le quotidien britannique The Times reprochait ce vendredi à Oxfam (une confédération d'organisations humanitaires basée en Grande-Bretagne) de justement vouloir l'étouffer. LCI fait le point sur ce scandale sexuel qui pourrait même concerner d'autres ONG.