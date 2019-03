Dessins et esquisses : dans la tête de Léonard de Vinci

Cette année 2019, L’Hexagone et l’Italie vont commémorer le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. En octobre 2019, le musée du Louvre organisera en son honneur une grande exposition. Pour cette occasion, des dessins quasiment inconnus du grand public vont être prêtés par la ville de Florence.



