Destitution : Donald Trump tout proche d'une mise en accusation

Pour essayer de rédiger les chefs d'accusation visant le président, la commission judiciaire entend ce lundi des représentants des groupes républicain et démocrate. Ces avocats présenteront chacun leur version, très probablement contradictoires, des conclusions à tirer de l'enquête et des fondements constitutionnels justifiant, ou non, la destitution. Un audition "bidon", a prédit dimanche Donald Trump. Les démocrates pourraient ensuite, dans les prochains jours, retenir plusieurs chefs d'accusation : abus de pouvoir et corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice.

Cette nouvelle étape accélère la procédure vers un vote en séance plénière à la Chambre sur la mise en accusation ("impeachment" en anglais) du président, qui surviendra probablement avant Noël. Il faudra avant cela passer par un vote clé en commission judiciaire sur ces mêmes chefs d'accusation, qui pourrait être organisé dès la fin de la semaine.

Compte tenu de la majorité démocrate à la Chambre, Donald Trump deviendra certainement le troisième président de l'histoire, après Andrew Johnson et Bill Clinton, mis en accusation par le Congrès américain. Lâché par ses troupes, Richard Nixon avait démissionné avant le vote en séance plénière. Mais le milliardaire devrait ensuite être acquitté lors du procès politique qui sera organisé au Sénat, où les républicains sont majoritaires et le soutiennent largement. Ces derniers accusent les démocrates d'aller trop vite, avec pour seul objectif de destituer un Donald Trump qu'ils craignent de ne pas battre en 2020. Et le président républicain jure de prendre sa revanche dans les urnes. L'enquête des démocrates est une "véritable honte", a dénoncé dimanche la porte-parole de la Maison Blanche, Stephanie Grisham. "Ils ont peur de la prochaine élection".