Destitution : un ambassadeur gênant, une diplomate intimidée... les auditions qui inquiètent Trump

Prouver que le président des Etats-Unis a commis un "abus de pouvoir", en conditionnant une aide militaire à l'Ukraine en échange de l'assurance de l'ouverture d'une enquête contre le fils de Joe Biden, membre du conseil d'administration d'une société gazière plongée dans un scandale de corrpution. C'est la raison pour laquelle une douzaine de responsables défile depuis le 13 novembre devant le Chambre des représentants. Des auditions qui font vaciller Donald Trump : vivement critiqué, le chef de l'Etat se réserve d'ailleurs le droit de venir se défendre "himself" devant les élus. Voici le casting d'un feuilleton politique sans précédent.

Son audition restera comme l'un des temps forts des auditions à la Chambre des représentants. Le 15 novembre, Marie Yovanovitch s'est exprimée plus de cinq heures. Un témoignage fleuve mais à la hauteur de son statut, puisque cette diplomate est l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine. Et c'est à ce titre que Donald Trump a mentionné son nom durant sa désormais célèbre discussion avec le président Zelensky. Dans cet appel, rendu public en septembre après l'intervention d'un lanceur d'alerte, il avait cité Marie Yovanovitch. Et ce, sans la ménager : "Il va lui arriver des choses", avait-il déclaré alors qu'elle venait tout juste d'être démise de son poste. "J'ai été choquée" d'entendre ça", "cela ressemblait à une menace diffuse", a-t-elle commenté devant les représentants, majoritairement démocrates.

Peu après, coup de théâtre : Donald Trump s'est fendu d'un tweet durant l'audition, attaquant frontalement son ancienne ambassadrice. "Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné". "Elle a débuté en Somalie, et regardez comment ça s'est terminé", a-t-il ajouté en référence à ce pays de la Corne de l'Afrique plongé dans le chaos depuis 1991. Visiblement surprise, elle a pris quelques secondes de réflexion avant de répondre: "Je ne crois pas avoir de tels pouvoirs, ni à Mogadiscio en Somalie, ni ailleurs".