Détroit d'Ormuz : qui a attaqué les supertankers ?

Au sens diplomatique du terme, le détroit d'Omuz est devenu l'un des points les plus chauds de la planète. Après le sabotage de quatre pétroliers le 12 mai 2019, deux autres navires ont été attaqués le jeudi 13 juin en mer d'Oman. Les États-Unis ont immédiatement accusé l'Iran. Ce pays a déjà menacé de fermer ce détroit stratégique. Un chantage, sans doute, en réponse aux sanctions appliquées par Washington sur le dossier du nucléaire.



