Deux jeunes Français parmi les 45 victimes de la bousculade géante en Israël

Consultés par l’AFP, les registres en hébreu de la police israélienne font état du décès de deux frères français, Moshé et Yosef El Hadad, âgés respectivement de 12 et 18 ans. Des sources diplomatiques à Jérusalem ont précisé que les deux victimes étaient des citoyens "binationaux". L’identification des morts a débuté ce dimanche 2 mai. Six Américains et deux Canadiens font également partie des 45 victimes de ce drame, qualifié "d’une des plus grandes catastrophes" de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création en 1948 par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.