Deux nouveaux alpinistes périssent lors d'une expédition sur l'Everest

L'alpiniste britannique est décédé à 44 ans alors qu'il redescendait du pic qui culmine à 8848 mètres d'altitude. "Nos guides ont essayé de l'aider mais il est mort peu après", a déclaré à l'AFP Murari Sharma, de l'Everest Parivar Expedition, précisant qu'il avait péri au bout de 150 mètres de descente seulement. L'autre victime est morte vendredi matin avant même d'avoir atteint la cime. Selon les organisateurs de l'expédition, l'homme de 56 ans s'est éteint dans sa tente, sur le versant tibétain (col nord) vers 7.000 mètres d'altitude.





Ces deux nouveaux décès amènent à dix le nombre de victimes sur l'Everest en à peine une semaine. En cause : une très haute fréquentation sur le toit du monde, alors que la haute saison, qui dure de fin avril à fin mai, bat son plein. Symbole de cette affluence, une photo qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux cette semaine. On y voit des dizaines d'alpinistes faire la queue sur une fine crête montagneuse. Ces encombrements en "zone de la mort", c'est-à-dire au delà des 8.000 mètres, sont désignés comme la cause d'au moins quatre des décès survenus ces derniers jours.