Deux nouvelles victimes du poison russe Novitchok

Deux Britanniques apparemment sans histoire et sans lien avec la Russie ont été hospitalisés après avoir été exposés au Novitchok. Jusqu'ici, personne n'a été capable de faire un lien avec le cas Sergueï Skripal ni de dire pourquoi et comment ce couple du sud de l'Angleterre a-t-il pu être en contact avec ce poison mis au point dans des laboratoires de l'ex-URSS.



