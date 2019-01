Deuxième jour de violences en Inde après que les femmes soient autorisées à entrer dans un temple hindou

La visite de deux femmes dans le temple de Sabarimala, dans l'Etat du Kerala, a provoqué des manifestations, notamment devant le siège du parlement de l'Etat, à Thiruvananthapuram, et des heurts avec la police. Les forces de l'ordre ont dû utiliser des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des manifestants. Les affrontements ont fait un mort et 15 blessés mercredi et se poursuivaient jeudi. Pourquoi une telle flambée de violences ? Car le temple bannissait jusqu'il y a peu les femmes en âge d'avoir leurs règles, soit entre 10 et 50 ans et certains fidèles aimeraient que cette tradition - jugée depuis récemment illégale - perdure.