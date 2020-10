Deuxième vague : l'Italie serre la vis et limite à six le nombre d'invités à domicile

Pour tenter d'infléchir la propagation de la pandémie, le Premier ministre italien a signé ce mardi un décret instaurant une batterie de nouvelles restrictions pour les 30 prochains jours. Espérant que ces mesures suffiront, il s'est engagé à éviter un nouveau confinement généralisé, comme le rapporte le quotidien La Repubblica . Celui du printemps avait durement touché l'économie du pays et aggravé l'écart entre riches et pauvres.

Les nouvelles mesures limitent désormais les rassemblements dans la sphère privée à six invités en plus des personnes qui vivent habituellement dans les lieux. A l'extérieur, les bars et restaurants ont dorénavant l'interdiction de servir les clients non-assis à partir de 21 heures. Ces établissement peuvent cependant rester ouverts jusqu'à minuit. Les fêtes et célébrations sont quant à elles interdites, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les sports de contacts entre amateurs sont désormais interdits, et les voyages scolaires suspendus. Les cérémonies sont aussi sévèrement contingentées : 30 personnes au maximum pour un mariage ou un baptême. Les salles de danse et les discothèques restent bien sûr fermées, à l'intérieur comme à l'extérieur. En revanche, les foires et les congrès sont autorisés, sous conditions spécifiques.