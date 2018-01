Devenir présidente des États-Unis ? "Ce n'est pas pour moi", répond Oprah Winfrey

Sauf surprise, ce sera sans elle. Début janvier, Oprah Winfrey avait relancé les spéculations sur une éventuelle candidature à la présidence des Etats-Unis, à l’issue d’un discours enflammé aux Golden Globes. Seulement voilà : dans un entretien réalisé trois semaines avant la cérémonie – mais publié ce jeudi -, l'animatrice américaine a estimé ne "pas avoir l'ADN" pour devenir présidente.





"Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse", explique la première femme noire milliardaire dans le monde dans les colonnes du magazine InStyle, au sujet d'une possible candidature. Et d’appuyer : "Ce n'est pas pour moi". "J'ai vu beaucoup de discussions sur Twitter dans lesquelles les gens (me) disent : 'Où êtes-vous ? Vous devriez prendre la parole sur ces sujets !'. Mais cela n'a pas de sens de parler quand vous ne pouvez pas être entendue. 140 caractères, ce n'est pas comme ça que vous laissez une empreinte sur le monde," estime-t-elle, dans cet entretien réalisé trois semaines après les Golden Globes.





Elle se dit néanmoins "enthousiaste" de voir que la situation politique avait "fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'ils pouvaient faire entendre leur voix, et cela les a amenés à s'impliquer comme ils ne l'auraient pas fait avant".