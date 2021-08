"Dieu bénisse Charlie Watts", le monde de la musique pleure la mort du roc des Rolling Stones Pablo PORCIUNCULA / AFP

DISPARITION - Le batteur, qui avait fêté ses 80 ans en juin, était membre des Rolling Stones depuis 1963. De nombreux artistes lui rendent hommage.

Un monument du rock vient de s'éteindre. Un "géant tranquille", "homme élégant", "grand architecte de la musique" : voilà comme on pouvait décrire le taiseux Charlie Watts. Ce batteur, véritable roc des Rolling Stones, est décédé ce mardi à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent. Avec son visage impassible et son talent unanimement reconnu en matière de rythmique binaire, il offrait sur scène un contrepoint aux déhanchements frénétiques de Mick Jagger et aux pitreries électriques des guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood. Une force tranquille à la vie simple, à l'opposée de celles des stars des "Pierres qui roulent".

"Un roc"

C'était "l'homme le plus élégant et d'une si brillante compagnie", s'est ému en ce "jour très triste" le chanteur Elton John, offrant dans un tweet ses condoléances à Shirley Shepherd, la femme de Watts depuis 50 ans, et à leur fille Seraphina, avec qui il passait une vie sereine dans leur haras pour pur-sang arabes du Devon, dans le sud de l'Angleterre.

"Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer", a salué sur Facebook le batteur des Beatles, Ringo Starr, gratifiant la famille du défunt d'un "peace and love".

"C'était un gars adorable", a ajouté dans une vidéo vue 1,8 million de fois sur Twitter l'autre Beatles, Paul McCartney. "Mes condoléances aux Stones, ce sera un coup dur pour eux car Charlie était un roc, et un batteur fantastique, stable comme un roc", a-t-il ajouté.

La personnalité calme de ce grand taiseux a été saluée par de nombreux grands noms du rock'n'roll. II était "le batteur le plus élégant et le plus digne du rock'n roll", a affirmé la chanteuse Joan Jett.

Plus sobre, son ami et camarade de toujours Mick Jagger, le chanteur emblématique du groupe. Celui-ci s'est contenté d'une simple photo de son ancien camarade, un cliché aimé plus de 170.000 fois par des internautes sur Twitter. Un même hommage venu du groupe The Who. Un adieu en toute sobriété comme la vie du plus calme des Rolling Stones.

La rédaction de LCI

