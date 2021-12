Arabie Saoudite : Macron va rencontrer "MBS", trois ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi

DIPLOMATIE - Emmanuel Macron va être samedi l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) depuis l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Emmanuel Macron a justifié la rencontre par la nécessité "d'agir pour notre pays et l’intérêt de la région".

L'Élysée l'assure : la rencontre prévue samedi entre Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane à Jeddah ne vise pas "à remettre en selle" ce dernier. Il n'empêche, le tête-à-tête entre les deux hommes aura une lourde valeur symbolique : il s'agira de la première entrevue entre un dirigeant occidental et MBS, lequel aurait "validé" selon les États-Unis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Comme pour anticiper d'éventuelles critiques, la présidence a fait savoir en début de semaine que le président français reste fidèle à sa ligne de conduite. Emmanuel Macron "poursuit son engagement qui date du début" de son quinquennat en 2017, selon l'Élysée, avec l'objectif de "contribuer à la stabilité" de la zone, de "la Méditerranée jusqu'au Golfe". Pour cela, la France se présente "comme une puissance d'équilibre en renforçant le dialogue avec et entre les différents acteurs" et "comme partenaire incontournable et fiable".

"Cela ne veut pas dire que je cautionne", assure Emmanuel Macron

Autant d'arguments inaudibles du côté des ONG. Human Rights Watch a affirmé vendredi dans un communiqué que "les ventes d'armes et le maintien de partenariats militaires douteux au nom du contre-terrorisme et au détriment des droits de l'Homme allaient rester comme une tache sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron". "La visite à "MBS" nous dérange, car différents rapports ont montré qu’il avait du sang sur les mains dans la répression des opposants", a estimé de son côté Antoine Madelin, de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). Malgré ces reproches, le pouvoir français assume. "L'Arabie est un acteur majeur dans la région" et "on ne peut pas imaginer avoir une politique ambitieuse (au Moyen-Orient) sans avoir un dialogue exigeant" avec ce pays, membre du G20 et principale économie de la région, fait valoir la présidence. "Cela ne veut pas dire que je cautionne, que j’oublie, que nous ne sommes pas des partenaires exigeants", a renchéri Emmanuel Macron ce vendredi devant des journalistes. "Cela veut juste dire que nous sommes une grande nation qui doit œuvrer dans le concert des nations. C’est juste agir pour notre pays et l’intérêt de la région. Il faut que les gens regardent ce qu'il s’est passé ces 18 derniers mois au lieu de dire des bêtises."

Joe Biden ne passe plus que par le père de "MBS"

La France n'est pas le seul poids lourd occidental à tenter de ménager la chèvre et le chou. C'est aussi le cas des États-Unis et Joe Biden. Le président américain avait en effet promis avant son élection de faire "payer" les dirigeants saoudiens pour leur responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi et de les traiter en "parias". Mais son gouvernement n'a jamais sanctionné le MBS, afin d'éviter une crise ouverte avec le royaume pétrolier du Golfe, qui reste un partenaire-clé des États-Unis. Et pour cause : l'administration Biden compte notamment sur Ryad pour tenter de mettre un terme à la guerre au Yémen, où les Saoudiens soutiennent les forces gouvernementales face aux rebelles Houthis épaulés par l'Iran. Pour cela, Joe Biden a pris l'habitude de communiquer directement avec le roi Salmane, écartant de facto son fils. Difficile, aussi, de se passer de la manne financière que représente l'Arabie Saoudite. La France est l'un des plus grands partenaires du pays, avec des investissements directs s'élevant à plus de 3,7 milliards d'euros. Un partenariat appelé à grandir ces prochains mois. C'est en tout cas ce que souhaite les autorités françaises, à l'heure où les plans de relance liés à la crise du Covid cherche des investisseurs. Pour sa tournée, Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu de ne pas voyager seul : il est accompagné des ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Bruno Le Maire (Economie), Florence Parly (Armées) Roselyne Bachelot (Culture) et Franck Riester (Commerce extérieur), ainsi que des patrons de grands groupes, comme Airbus, Thalès, Safran, Air Liquide ou EDF.

