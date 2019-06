Donald Trump propose à Kim Jong-un une rencontre dans la DMZ "pour lui dire bonjour"

La tenue d'un sommet dans la DMZ "servirait de nouvelle occasion porteuse de sens pour approfondir les relations entre les deux dirigeants", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui, cité par l'agence officielle KCNA. Selon la présidence sud-coréenne, M. Trump a profité d'un bref aparté avec le président Moon Jae-in au G20 pour lui demander s'il avait vu son tweet. "Essayons de le faire!", lui a-t-il lancé enthousiaste, le pouce levé.





Au cours des trois dernières décennies, une brève halte dans le lieu fort qu'est la DMZ est devenue presque incontournable pour tous les locataires de la Maison Blanche. Depuis la visite de Ronald Reagan sur place en 1983, seul George H.W. Bush n'a pas effectué ce déplacement.





Mais cette visite interviendra dans un climat différent: après des années de montée des tensions en raison des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, la péninsule a connu une remarquable détente.





Et c'est à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée, que Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae In se sont rencontrés en avril 2018 pour une poignée de main historique sur la ligne de démarcation divisant la péninsule.