Diplomatie : Washington annonce des sanctions contre Moscou et expulse dix diplomates

Dans un communiqué de presse publié sur le site de la Maison blanche, le président des États-Unis a annoncé l'expulsion de dix diplomates russes et la mise en place de sanctions financières contre la Russie. Dans le décret signé par Joe Biden, des mesures ont été prises pour permettre de punir de nouveau ce pays, de manière à engendrer "des conséquences stratégiques et économiques", "si elle continue ou favorise une escalade de ses actions de déstabilisation internationale."

Par ailleurs, le Trésor sanctionne 32 entités et personnes accusées d'avoir tenté, au nom du gouvernement russe, "d'influencer l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis", selon la Maison Blanche. En partenariat avec l'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, l'administration américaine impose aussi des sanctions à huit personnes et entités "associées à l'occupation et à la répression persistante en Crimée".

Ces sanctions sont présentées comme une riposte à la gigantesque cyberattaque lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. Ces cyberattaques auraient utilisé comme vecteur SolarWinds, un éditeur américain de logiciels dont un produit a été piraté pour introduire une faille chez ses utilisateurs, y compris plusieurs agences fédérales américaines. L'administration Biden accuse formellement la Russie d'être responsable de cette attaque, comme elle l'avait déjà laissé entendre.