91 morts dans les incendies en Grèce : Alexis Tsipras assume "la responsabilité politique de la tragédie"

Violemment attaquée par des incendies meurtriers, la Grèce appelle à l'aide, depuis le 23 juillet. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a évoqué une "situation extrême". Un premier foyer a été déclaré dans une forêt de pins du mont Gerania, au-dessus de la station balnéaire de Kineta, à 55 km à l'ouest d'Athènes, et de nombreux autres départs de feux ont été enregistrés. En cause : des vents violents soufflant jusqu'à plus de 100 km/h, qui ont attisé les feux toute la journée.





Dans la nuit du 23 au 24 juillet, 49 personnes ont été retrouvées mortes, dont 26 au même endroit, dans la cour d'une villa de Mati, sur la côte orientale de l'Attique. Le bilan, toujours provisoire s'est ensuite alourdi. Il est désormais de 91 morts. La porte-parole des pompiers a pour la première fois fait état de 25 disparus, dimanche 29 juillet. Ils pourraient figurer parmi les 28 victimes dont les corps n'ont pas encore été identifiés.





Parmi les victimes figurent un nombre encore indéterminé d'enfants, dont plusieurs devenus des visages de la tragédie: des jumelles de neuf ans, un frère et une soeur de 11 et 13 ans, un adolescent de 13 ans et un nourrisson de six mois. Quatre victimes étrangères ont aussi été signalées jusqu'à présent : un jeune marié irlandais en voyage de noces, une mère et son fils polonais, et un Belge dont la fille adolescente a été sauvée.