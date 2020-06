EN DIRECT - Coronavirus : le nombre de cas explose dans la plus vieille prison de Californie

BUZYN FACE AUX DÉPUTÉS





Interrogée par Eric Ciotti sur ce qui a été fait entre mai 2017, quand elle arrive au ministère, et son départ, Agnès Buzyn défend son bilan : "Nous n'avons pas cessé d'agir depuis le 10 janvier, quand nous savons qu'il s'agit d'un coronavirus. Cette commission est pour l'occasion de vous expliquer que nous avons anticipé ; j'ai quitté le ministère le 15 février, quand il y avait six cas importés de Chine et un cluster, circonscrit. J'ai eu a gérer le stade 1 et la première semaine du stade 2."





"Le 25 janvier, j'ai demandé à tous les hôpitaux de me faire remonter les informations, des scénarios de virulence (...) Je me projette toujours dans le risque le plus grave (...) Je mets en branle tout le système le 25/01"