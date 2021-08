EN DIRECT - Kaboul, capitale encerclée : Paris déploie des renforts militaires aux Emirats pour évacuer ses ressortissants

KABOUL ENCERCLÉE





Concernant les ressortissants français encore dans la capitale kabouliote, "la priorité immédiate et absolue dans les prochaines heures est la sécurité de nos compatriotes qui ont été appelés à quitter l'Afghanistan, ainsi que des personnels sur place, français et afghans", nous fait savoir l'Elysée. La "dégradation très préoccupante de la situation" est suivie heure par heure par le président de la République, en lien avec le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la Ministre des Armées. La France est l'un des rares pays qui n'a pas fermé son ambassade et appelle depuis avril les ressortissants français à quitter le pays.