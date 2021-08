EN DIRECT - Victoire des talibans en Afghanistan : Trump appelle Biden à démissionner

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU





Le chef de l'ONU appelle les talibans à "la plus grande retenue", alors que ces derniers sont entrés dans Kaboul et ont proclamé leur victoire à l'intérieur du palais présidentiel. "Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés", indique un communiqué de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir lundi à 10h, heure de New York, pour débattre de la situation en Afghanistan.