Dirigeants européens : une bonne nouvelle pour la France ?

La Française Christine Lagarde, le Belge Charles Michel et l'Allemande Ursula von der Leyen, ont été choisis par les chefs d'État et de gouvernements pour diriger les institutions clés de l'Union Européenne. Ces trois francophones sont les patrons de l'Union Européenne pour les cinq prochaines années. Est-ce un atout pour notre pays ? Que va changer concrètement leur nomination ?



