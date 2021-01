"Nous ne concèderons jamais la défaite" : à Washington, Donald Trump continue de crier à la fraude

"Save America March", une "marche pour sauver l’Amérique", ou du moins pour sauver la place de Donald Trump à la Maison Blanche, qu’il a perdue en novembre lors des élections. Ce mercredi 6 janvier, face à la foule réunie à Washington et acquise à sa cause, le président battu est monté sur l’estrade juste avant que ne commence une réunion du Congrès pour entériner la victoire du démocrate Joe Biden. "Nous ne concéderons jamais la défaite", a prévenu d’emblée Donald Trump, désormais célèbre pour être mauvais perdant. Ce dernier continue de contester le scrutin, qui a octroyé 306 grands électeurs à Joe Biden contre 232 pour lui, et mise cette fois sur ses partisans pour peser sur le déroulé des événements. Et Donald Trump n’a rien cédé, continuant de marteler que "les démocrates ont volé cette élection" et de demander à "revenir huit semaines en arrière".