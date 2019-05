Discriminations, auto-opérations, autorisation familiale : Amnesty international s'alarme du sort des transgenres en Chine

Le rapport souligne également la difficulté pour les personnes transgenre de se fournir en médicaments. Elles se tournent alors vers le marché noir, et l’approvisionnement sur internet, avec les risques que cela incombe. En 2017, la première enquête sur la communauté trans en Chine avait révélé la vulnérabilité des Chinois transgenres. D'avantages agressés, les trans chinois ont également trois fois plus de chance d'être au chômage, et sont très souvent atteints de dépression.