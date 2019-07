Disparation du vol MH370 : la thèse du suicide du pilote relancée ?

Défaillance technique, sabotage, détournement, attentat et même intervention extraterrestre... La disparition du vol MH370, le plus grand mystère de l'aviation civile, a suscité de nombreuses théories. L'avion de la Malaysia Airlines disparaissait le 8 mars 2014. Moins d'une heure après son décollage, l'appareil a subitement changé sa trajectoire de vol et continuera sa route un moment jusqu'à ce que sa dernière position soit enregistrée par un radar militaire. Seuls quelques débris attribués à l'épave ont été retrouvés, mais aucune trace des 239 passagers.





L'enquête pourrait-elle bientôt toucher à sa fin ? Boeing a transmis des données cruciales aux enquêteurs français, le dernier pays qui travaille toujours sur cette affaire. Les éléments avancés par ce dossier, révélés ce jeudi par Le Parisien, mettent en avant le comportement du pilote.