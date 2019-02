Disparition de deux alpinistes dans l'Himalaya : les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont retardé les recherches

Chris Bonington, un alpiniste ami de la famille de Tom Ballard, a expliqué à la BBC que les deux hommes avaient tenté "une voie très très difficile, par la façade de Mummery, la voie la plus directe". "Et ils tentaient de le faire en hiver, qui est de loin la période la plus dure. Ils ont sûrement eu du mauvais temps tout du long, beaucoup de neige et des températures très basses. Quand les communications ont été rompues, ils étaient apparemment juste au-dessus des 6.000 mètres d'altitude", où la température était probablement de -40°C, ce qui a pu vider les batteries, a-t-il ajouté. "Il y a encore de l'espoir qu'ils soient en vie, et qu'ils soient en bonne santé, mais dans des conditions très dangereuses."





Les deux hommes avaient indiqué le 22 février à leur camp de base redescendre du camp 4 au camp 3, établi à 6 300 mètres d’altitude, rapporte le quotidien Le Monde.