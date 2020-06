Disparition de Maddie : le suspect allemand se mure dans le silence

Le silence, et rien d'autre. Le suspect numéro 1 dans l'affaire Maddie, cette petite Britannique disparue il y a 13 ans au Portugal, refuse de s'exprimer sur les faits. Celui dont l'existence a été dévoilée cette semaine est actuellement incarcéré à Kiel, dans le Nord de l'Allemagne, selon ses avocats.

"Christian B. ne donne pas d'indications pour le moment sur cette affaire et nous vous demandons de comprendre que nous non plus en tant que ses défenseurs n'en donnons pas", a expliqué Friedrich Fülscher à une chaîne d'information en continu allemande. Pédophile multirécidiviste de 43 ans, Christian B. a dû être placé dans une cellule à l'isolement pour des raisons de sécurité, a par ailleurs indiqué mercredi le ministre régional de la Justice du Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen. Notamment car le suspect ne peut plus sortir de sa cellule qu'accompagné de gardiens et hors des moments de sortie des autres détenus afin d'éviter des agressions de ses co-détenus.