Disparition du patron d'Interpol : sa femme révèle un dernier message troublant et appelle à l'aide

Un épais voile de mystère plane toujours sur le sort du patron d'Interpol. Qu'est devenu Meng Hongwei depuis le 25 septembre et son départ pour la Chine ? Il n'a plus donné de nouvelles depuis. Dimanche, son épouse est sortie du silence pour révéler ses raisons de le croire en danger et en appeler à la communauté internationale.





Dans une déclaration lue depuis un hôtel de Lyon, dos aux caméras par souci de sécurité, celle qui est désormais placée sous protection de la police française a dit son inquiétude : "Tant que je ne vois pas mon mari en face de moi, en train de me parler, je ne peux pas avoir confiance", a-t-elle indiqué, assurant que "cette affaire concerne la communauté internationale". "Bien que je ne puisse pas voir mon mari, nos coeurs sont toujours liés. C'est grâce à cela qu'il tiendra le coup", a-t-elle ajouté.





Grace Meng a révélé les derniers messages qu'elle a reçus de son époux. Le 25 septembre, date à laquelle il a gagné la Chine, il lui a d'abord indiqué "attends mon appel" via un réseau social. Avant un dernier message ne comprenant qu'un émoticône signifiant une situation de danger.