Disparition de Simon Gautier en Italie : retour sur une semaine de recherches et de zones d'ombre

Simon Gautier aurait fait une chute dès le début de sa marche et se serait cassé les deux jambes, selon le message qu'il a adressé aux secours pour réclamer de l’aide. Dans un enregistrement mis en ligne sur le site Spreaker, on peut suivre l'échange entre le jeune homme - à la voix claire mais visiblement choqué et en manque de lucidité - et une opératrice. Celle-ci lui demande d'où il appelle, Simon Gautier répond : "Je ne sais pas, vous pouvez me localiser ?" Ce à quoi il s'entend dire "non". Alors que son interlocutrice essaye de mieux le localiser, Simon Gautier répète qu'il se trouve "au milieu de nulle part, sur la côte", et ne se souvient pas d'où il est parti si ce n'est " de Policastro, plus ou moins. (...) Au début il y avait un petit sentier mais je l'ai perdu et je suis tombé". Un document que LCI reproduit ci-dessous :