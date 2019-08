Disparition de Simon Gautier : il a suffisamment de vivres pour tenir "quinze jours", assurent ses proches

LUEUR D'ESPOIR - Après plus de huit jours de recherches, les proches de Simon Gautier ont de bonnes nouvelles. Selon l'un de ses amis les plus proches, des vidéos de caméra surveillance prouvent que le randonneur Français - qui a disparu dans le sud de l'Italie - a acheté des vivres avant de partir dans la montagne. Il disposerait de suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir quinze jours en solitaire.