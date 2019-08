Disparition de Simon Gautier : les recherches de plus en plus ciblées

A Policastro, en Italie, le Français Simon Gautier est toujours introuvable. Le périmètre de recherche a été limité, suite aux témoignages de personnes qui l'ont croisé. La zone à explorer reste néanmoins considérable et difficile d'accès. Les proches du randonneur sont engagés dans la course contre la montre, neuf jours après sa disparition. Pour aider dans les recherches, une cagnotte a été mise en ligne ce matin du 18 août 2019 et a déjà réuni plus de 2 500 euros.



