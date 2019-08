Disparition de Simon Gautier : les questions qui se posent après sa mort

De son côté, la préfecture de Salerne, en charge de la commune de Lagonegro où les carabiniers ont réceptionné l'appel, assure que "les activités visant à géo-localiser le téléphone de Simon Gautier ont été immédiatement lancées" dès sa demande d’aide. Or la géolocalisation, peu précise en raison du manque d'antennes dans la région, n'a permis d'identifier qu'une zone "très vaste, à cheval sur le territoire de trois provinces". Un plan "personnes disparues" a bien été lancé, lançant les recherches de la police italienne, accompagnée de volontaires de la Protection civile. La préfecture précise notamment que "dès vendredi soir, dans le but de retracer le parcours du jeune homme, les images de toutes les caméras privées et municipales depuis Policastro jusqu’à Scario ont été visionnées". Dans le même temps, "les campings et les structures d’hébergement de la zone ont été contrôlés et les sentiers les plus connus parcourus jusqu’à l’aube.





Mais ce n'est que lorsque les informations de localisation ont permis d'affirmer que Simon était sur le territoire de Salerne, trois jours plus tard, que la préfecture a requis l’intervention des pompiers et des équipes spécialisées. De longues et précieuses heures de perdues, dont l’autopsie du jeune homme, ce lundi 19 août, devra déterminer les conséquences.