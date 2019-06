Le douloureux appel à l'aide du père de Theo Hayez, jeune Belge disparu en Australie depuis fin mai

Theo Hayez aurait utilisé l'application de messagerie WhatsApp la nuit de sa disparition, et son père, qui s'est rendu à Byron Bay pour rencontrer les policiers, a demandé que son compte soit ouvert aux enquêteurs.





"Nous comprenons la politique de confidentialité et nous respectons cela. Cependant, il s'agit d'aider une personne qui se trouve en grave danger... Chaque minute compte", a dit M. Hayez, en larmes, lors de la conférence de presse. Le passeport de Theo Hayez et ses effets personnels ont été retrouvés à l'hôtel et, selon la police, il n'a effectué aucun paiement depuis sa disparition.