Etats-Unis : l'homme qui se présentait comme Timmothy Pitzen, disparu depuis 7 ans, a menti

Mais il n'en est rien. Le jeune homme n'a pas 14 ans mais 23 ou 24 ans et il s'appelle en réalité Brian Michael Rini selon les médias américains et serait un criminel condamné. Il avait été libéré il y a un mois selon des documents de l'établissement pénitencier de l'Ohio, après avoir passé 14 mois en prison pour cambriolage et vandalisme. Pour le moment ses motivations restent floues et il n'est pas encore certain que ce mensonge lui vaille des poursuites en justice.





Mais ce faux espoir a été très difficile à encaisser pour la famille, qui espère encore retrouver Timmothy Pitzen, disparu depuis plus de huit ans. Ce jeudi, sa grand-mère maternelle a exprimé le désarroi de la famille dans un échange avec des journalistes. "Ça a été horrible, nous avons alterné entre l'espoir et l'angoisse", a déclaré Alana Anderson. Elle a toutefois assuré garder l'espoir de revoir son petit-fils vivant. "J'ai toujours prié pour qu'il nous retrouve, une fois qu'il sera assez grand pour le faire, si nous n'y sommes pas parvenus nous-mêmes", a-t-elle dit.