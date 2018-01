500 ans plus tard, on sait pourquoi des millions d'Aztèques ont été décimés

On en sait plus sur l'une des plus grandes épidémies de l'histoire, qui a décimé des millions d'Aztèques, entre 1545 et 1550. Dans un article publié lundi dans la revue Nature Ecology and Evolution, des scientifiques affirment que cette pandémie provient d'une salmonelle et a provoqué une fièvre typhoïde qui s'est propagée parmi cette civilisation basée au sud du Mexique.