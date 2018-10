Disparition du journaliste Jamal Khashoggi : l'Arabie Saoudite autorise la fouille de son consulat à Istanbul

Le président américain Donald Trump s'est dit "préoccupé" lundi par la disparition du journaliste saoudien à des journalistes ce lundi. "J'espère que ça s'arrangera. A l'heure actuelle, personne ne sait rien là-dessus. De mauvaises histoires circulent. Je n'aime pas ça, a déclaré le président des Etats-Unis Trump."





Le sénateur américain Lindsey Graham, un allié de Donald Trump, a prévenu l'Arabie saoudite que, si les informations selon lesquelles le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été assassiné sont confirmées, les conséquences seraient "dévastatrices" pour les relations entre Ryad et Washington.





La France, pays allié de l'Arabie saoudite, s'est dite"préoccupée" du sort du journaliste. "Nous souhaitons que sa situation soit éclaircie le plus rapidement possible", a indiqué la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll. Enfin, le Canada a déclaré que les officiels travaillaient "activement afin d'obtenir plus d'informations".