Dix ans après la mort du supporter toulousain Brice Taton, un de ses meurtriers assassiné à Belgrade

Au total, 14 hooligans du club serbe avaient été condamnés en appel en 2012, certains par contumace, à des peines de 4 à 15 ans de prison pour ce meurtre. En première instance, ils avaient été condamnés, en janvier 2011, à des peines de 4 à 35 ans de prison. Djordje Prelic, Dejan Puzigaca, Ivan Grkovic et Ljubomir Markovic étaient considérés comme les leaders du groupe et étaient accusés d'avoir "planifié et organisé" leur action. Tous sauf Puzigaca et Prelic ont purgé leurs peines ou ont été placés en liberté conditionnelle.