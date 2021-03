Dix ans de guerre en Syrie : pourquoi retient-on la date du 15 mars comme point de départ ?

Le mouvement de protestation en Syrie célèbre ses dix ans. 388.000 morts plus tard, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le conflit entre dans sa onzième année ce lundi. Le 15 mars 2011 marque en effet le début de la répression de manifestations prodémocratie, inspirées par les révolutions du Printemps arabe qui ont fait vaciller les pouvoirs des pays voisins.

À Deraa, dans le sud du pays, une quinzaine d’adolescents sont devenus le symbole du début de la guerre, après avoir peint des graffitis contre le régime de Bachar al-Assad. "Ton tour est arrivé docteur", écrivirent le 6 mars les auteurs, sur les murs de leur école, en référence au président syrien, ophtalmologiste de formation. Parmi eux, Mouawiya et Samer Sayassina, arrêtés par les forces de l'ordre deux jours plus tard. "On a pris une bombe de peinture et on a écrit 'Liberté. Oui à la chute du régime'", expliquait l'un d’eux sept ans plus tard. "Ils nous ont torturés pour savoir qui nous avait incité à écrire cela."