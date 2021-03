Dix morts dans une fusillade au Colorado : ce que l'on sait du tireur présumé

Résident d'une banlieue de Denver, ville voisine de Boulder, le suspect a "passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis", d'après la police. Selon des médias américains, citant un compte à son nom, non authentifié et depuis supprimé, il est né en Syrie en 1999, avant d'arriver aux États-Unis en 2002. L'utilisateur du compte se décrivait comme un fan d'arts martiaux et de lutte, étudiant l'ingénierie informatique dans une université locale. Parmi ses nombreuses publications, il avait notamment partagé des préceptes musulmans, des critiques de Trump, et quelques messages homophobes.

Ses premiers antécédents judiciaires remontent à la période du lycée. D'après la télévision locale KDVR, Ahmad A. a été arrêté en 2017, alors âgé de 18 ans, après avoir frappé à la tête un de ses camarades de classe. Il aurait affirmé à l'époque que

la victime s'était "moqué de lui" et lui aurait adressé "des insultes racistes dans les semaines précédentes". En 2018, toujours selon KDVR, il a plaidé coupable d'agression dans le cadre de cette affaire.