Dix morts, des dizaines de personnes en quarantaine, 70% de mortalité : qu'est-ce que le virus Nipah qui menace l'Inde ?

Alors que des cas de transmission interhumaine ont été signalés par le passé selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'existe pas à ce jour de vaccin contre Nipah, qui peut provoquer des encéphalites mortelles et des comas. Il peut également toucher les animaux





Les services sanitaires ont dressé des camps et un centre de crise pour lutter contre la propagation du virus. Ils ont appelé la population à ne pas céder à la panique et à adopter une certaine prudence. "Les équipes sanitaires se rendent dans les maisons pour donner des instructions spécifiques comme ne pas manger de fruits du dehors et autres précautions", a déclaré un responsable sanitaire du district.