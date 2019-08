Comment une chanson des Misérables (et de Michel Sardou) est devenue l'hymne des manifestants hongkongais

En 2014, le leader d'Occupy Hong Kong déclare au Telegraph que "'Do you hear the people sing ?' décrit la situation exacte à Hong Kong. Pékin n'écoute pas la population. Nous essayons de faire passer notre message mais personne n'écoute."





Pour les nouvelles manifestations de 2019, une nouvelle vidéo circule sur Youtube. 'Do you hear the people sing ?' est reprise en mandarin par des choristes tenant des bougies et sans que l'on voit leur visage.